İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden Greta Thunberg, Kopenhag'da gözaltına alındı

Gazze'deki İsrail saldırılarına yönelik protestolar dünyanın dört bir yanında devam ediyor.

Aktivist Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu "İşgal Karşıtı Öğrenciler" grubu bugün Kopenhag Üniversitesi'nde Filistin'i desteklemek üzere eylem yaptı.

Danimarka polisinin Thunberg'in Gazze'deki savaşa karşı Kopenhag Krystalgade'de düzenlenen protestoda gözaltına alındığı açıklandı.

THUNBERG SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Thunberg, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kopenhag Üniversitesi binası önündeki protestoya polisin müdahale ettiğini ve eylemi dağıttığını bildirdi.

Reuters'a konuşan bir polis sözcüsü, üniversitede yaklaşık 20 kişinin bir binanın girişini kapatması ve üç kişinin içeri girmesinin ardından olay yerinde altı kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Polis gözaltına alınanların kimliklerini teyit etmekten kaçınırken, İşgale Karşı Öğrenciler sözcüsü, Thunberg'in gözaltına alındığını açıkladı.

"İSRAİL ÜNİVERSİTELERİYLE İŞBİRLİĞİ SONA ERMELİ"



İşgal Karşıtı Öğrenciler, Kopenhag Üniversitesi'nin İsrail üniversiteleriyle işbirliğine son vermesini talep ediyor.



Grubun Instagram hesabındaki resimlerde, pencerelere Filistin bayraklarının asıldığı görüldü.



Gruba göre, Kopenhag Üniversitesi'nin İsrail üniversiteleriyle işbirliğini sürdürmesi ve bu sayede "soykırım yapmak için kullanılan bilgiye katkıda bulunması" söz konusu.



İLK EYLEMLERİ DEĞİL

İşgal Karşıtı Öğrenciler, Kopenhag Üniversitesi'nden duydukları memnuniyetsizliğe karşı daha önce de eylem yapmıştı.

Mayıs ayı başlarında, öğrencilerin bir dizi seçkin ABD üniversitesinde İsrail'deki üniversite yatırımlarına karşı gösteriler düzenledikleri büyük protestoların ardından, grup üniversite önünde kamp kurmaya başladı.

THUNBERG'İN GAZZE DESTEĞİ

Thunberg, daha önce de yaptığı açıklamalarda İsrail'i defalarca kınamış, Filistin'e yönelik saldırılarını "soykırım" ve "savaş suçu" olarak nitelendirmişti.