İsrail'in Gazze saldırırıları devam ediyor: Can kaybı 40 bin 405’e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’nde yoğun saldırılarını sürdürüyor. Bölgede 7 Ekimden bu yana sivilleri hedef alan İsrail ordusunun, son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 71 sivilin hayatını kaybettiği, 112 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail’in 324 gündür devam ettiği saldırılarının bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 40 bin 405’e, yaralı sayısının 93 bin 468’e yükseldiği bildirildi.

SALDIRILARDAN KURTULANLAR HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR

Sağlık tesisleri, su ve sanitasyon sistemlerinin altüst olduğu İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'de hastalıkların yayılma riski artıyor.

Deyr Balah kentinde yerinden edilen sivillerin kaldığı barınma merkezlerindeki büyük kalabalıklar, yollarda biriken çöplerin toplanmaması, içme ve günlük kullanım suyunun yetersizliği ile kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle salgın hastalıklar hızla yayılıyor. Çoğu çocuk olmak üzere her gün yüzlerce kişide uyuz, ishal, su çiçeği ve cilt hastalıkları vakaları tespit ediliyor.