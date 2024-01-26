İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında bir gazeteci daha öldürüldü

Aksa'nın Sesi Radyosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanında, sunucusu İyad er-Ruvvağ'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.



Aksa'nın Sesi Radyosu tarafından yayımlanan mesajda, "Aksa Radyosu sunucusu gazeteci arkadaşımız İyad er-Ruvvağ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evine işgalci İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda ailesinden birkaç kişiyle birlikte şehit oldu." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, öldürülen Ruvvağ'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilendi.



İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana 120 gazeteci yaşamını yitirdi.

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