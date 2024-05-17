İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları sürüyor: 14 ölü

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine hava saldırısı düzenledi.



Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.



Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi’ne ise gece geç saatlerde 9 kişinin naaşı getirildi.



Cebaliye Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.



Güneydeki Refah kentinde El-Avde Kavşağı yakınlarına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hamas ve İslami Cihad ise tank savarlar ve havan toplarıyla karşılık verdi.



Hamas, İsrail tanklarına yönelik saldırıya ilişkin görüntüler yayınladı.

Saldırıların ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, “Hamas’ı yıpratıyoruz.” açıklaması yaptı.

Daha fazla askerin bölgeye konuşlandırılacağını açıkladı.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek.” ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine, üst düzey bir Hamas yetkilisi de “Halkımızı her şekilde savunacağız.” diyerek İsrail’e gözdağı verdi.