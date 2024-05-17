İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları sürüyor: 14 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırları sürüyor. Dün gece yapılan hava saldırılarında 14 kişi yaşamını yitirdi. Hamas ve İslami Cihad ise tanksavar atışlarıyla yanıt verdi. İsrail Savunma Bakanı, bölgeye yeni birlikler konuşlandırılacağını duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant’la telefonda görüştü. Austin görüşmede, sivillerin korunması ve insani yardım akışının hızlandırılması gerektiğine değindi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları sürüyor: 14 ölü

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savaş uçakları gece boyu Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine hava saldırısı düzenledi.

Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi’ne ise gece geç saatlerde 9 kişinin naaşı getirildi.

Cebaliye Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.

Güneydeki Refah kentinde El-Avde Kavşağı yakınlarına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hamas ve İslami Cihad ise tank savarlar ve havan toplarıyla karşılık verdi.

Hamas, tanklarına yönelik saldırıya ilişkin görüntüler yayınladı.

Saldırıların ardından İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, “Hamas’ı yıpratıyoruz.” açıklaması yaptı.

Daha fazla askerin bölgeye konuşlandırılacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine, üst düzey bir Hamas yetkilisi de “Halkımızı her şekilde savunacağız.” diyerek İsrail’e gözdağı verdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları sürüyor: 14 ölü - 1

ise Gazze’nin güneyindeki Refah’ta 4 Hamas taburunun kaldığını iddia ediyor.

Uluslararası toplum da ’e Refah’a düzenlenecek tam kapsamlı bir operasyonun hata olacağı yönünde uyarılarını sürdürüyor.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant’la telefonda görüştü.

Sivillerin korunması ve insani yardım akışının hızlandırılması gerektiğine değindi.

Refah’taki İsrail saldırıları için “Gazze’nin ve Filistin halkının yok edilmesine yönelik son adım.” ifadeleri kullanıldı.

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