İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da saldırıları sürüyor: 5 Filistinli öldürüldü

Ateşkes görüşmeleri çıkmaza girerken İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırıları devam ediyor.



Gazze'deki Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Magazi Mülteci Kampı'nda Saydam ailesinin kaldığı binaya saldırı düzenledi. Saldırıda ikisi çocuk üç Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Ayrıca İsrail savaş uçaklarının Gazze kenti ile Han Yunus'un batısındaki bölgelere düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.



Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin beldesine düzenledikleri saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.



YERLEŞİMCİLER EVLERE ATEŞ AÇTI



Filistin devlet radyosunun haberine göre de İsrailli silahlı yerleşimciler, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahin kentine bağlı Vadi Rahhal beldesine baskın düzenleyerek vatandaşların evlerine ateş açtı.



Bir diğer saldırı da resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre Vadi Rahhal beldesi yakınlarında gerçekleşti. Burada İsrail bayraklarıyla toplanan yerleşimciler, beldeye girişleri engelledi ve sivil araçlara ateş açtı.



Filistin Kızılayı saldırıda dört kişinin yaralandığı açıklarken Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaralılardan birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 652'ye yükseldi. Bu bölgelerde Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



Gazze Şeridi'nde ise 326 gündür süren bombardımanlarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı. Enkaz altında da hala binlerce ölü olduğu bildiriliriyor.