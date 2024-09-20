İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında altı Filistinli öldü

İsrail ordusuna ait savaş uçağı, Gazze şehrindeki bir evi havadan bombaladı. Saldırıda altı Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında altı Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, ordusuna ait bir savaş uçağının belediyesine ait piknik alanı yakınındaki Ebulhatal ve Ziyaret ailelerine ait bir evi hedef aldığı belirtildi.

Haberde, hava saldırısı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail güçlerinin Gazze şehrinin güneydoğusundaki bazı konutlar ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde birkaç binayı havaya uçurduğu ifade edilirken, olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinlinin öldüğü, 95 bin 551 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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