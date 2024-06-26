İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 sivil öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 sivilin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 sivil öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, 'in, Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya kentinde bir evi bombaladığı belirtildi.

İsrail'in saldırısı sonucu en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, enkaza dönüşen evde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin birçok bölgesinde saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilen haberde, saldırılarda kuzeydeki Gazze ile güneydeki Refah kentinde birçok evin yerle bir olduğu vurgulandı.

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