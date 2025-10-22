İsrail'in Gazze'de Türkiye itirazı

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme planının ikinci aşamasının uygulanması konusunda ABD, İsrail ve Mısır arasında görüş ayrılıklarının olduğunu ileri sürdü.

KAN'ın haberine göre, bu görüş ayrılıkları İsrailli yetkililerle, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad arasındaki görüşmelerde ortaya çıktı.



Reşad, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini ve diğer güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde Reşad, yetkililere Gazze'ye en kısa sürede Arap askeri gücü sokulması gerektiğini ifade etti.



ABD DESTEK ÇIKIYOR, İSRAİL İSTEMİYOR



Buna göre ABD ikinci aşamaya geçme konusunda Reşad'a destek çıktı. Ancak İsrail ise Hamas'ın dışarıdan yardım almadan daha fazla esir asker cesedi teslim edebileceğini ileri sürdü ve yardımların girişini bir kez daha reddetti.

KAN: İSRAİL'İN İTİRAZI TÜRKİYE'YE



KAN'ın haberine göre ayrıca, Gazze'deki görev gücüne aday olan ülkeler de belli oldu. Buna göre, "Mısır, Azerbaycan, Katar, Ürdün, Endonezya ve Türkiye.

Gazze'de ikinci aşamann başlaması için asker girişlerini de kabul etmesi gereken İsrail'in itirazı ise Türkiye'ye.



KAN'ın haberinde, BAE ve Fas'ın, Gazze'ye asker gönderme konusunda henüz tutumlarını belirlemediği hatırlatıldı.



NETANYAHU'NUN "YENİ TEHDİTLER" AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün Mecliste yaptığı konuşmada her şeyin açıktan bilinmediğini savunurken, "Orta Doğu'da eski tehditler yeni biçimler alıyor ve yeni tehditler de ortaya çıkıyor. Biz onları engellemek için nöbet tutuyoruz. Her şey bilinmiyor ve bilinmeyecek." dedi.



İsrailli siyasi kaynaklar, Netanyahu'nun üstü örtülü şekilde işaret ettiği "Yeni tehditlerin Türkiye ve Katar'ın bölgesel etkilerini genişletmek için artan çabaları" olduğunu ileri sürmüştü.