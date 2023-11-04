İsrail'in Gazze'de yaptıkları ABD'yi de endişelendirmeye başladı

ABD basını, İsrail ordusunun Cibaliye kampına yaptığı saldırıların ardınan ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail'den eylemlerini izah etmesini istediğini yazdı. Beyaz Saray'ın da çatışmalara mola verilmesi için çalıştığı öne sürüldü.

İsrail'in Gazze'de yaptıkları ABD'yi de endişelendirmeye başladı
Foto: Reuters

ordusu haftalardır 'yi bombalıyor. Gazze'de 9 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Beyaz Saray İsrail'in yöntemlerini sorguluyor.

Amerika merkezli haber sitesi Politico, Biden yönetiminin Cibaliye mülteci kampı bombalamasından sonra İsrail'den açıklama istediğini yazdı.

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İddiaya göre Amerikan yönetimi, saldırının gerekçesinin kendilerine izah edilmesini talep etti. Birleşmiş Milletler, en az 100 kişinin öldüğü mülteci kampı saldırısının "savaş suçu olabileceğini" açıklamıştı.

Biden yönetimi, sivil kayıpları en aza indirmek için İsrail'den, net şekilde tanımlanmış hedeflere nokta atışı saldırılar yapmasını da istedi.

Beyaz Saray, çatışmalara "mola" verilmesi için de girişimde bulunuyor.

Ancak dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "rehineler serbest kalmadan ateşkes veya ara olmayacağını" tekrarladı.

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