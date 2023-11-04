İsrail'in Gazze'de yaptıkları ABD'yi de endişelendirmeye başladı

İddiaya göre Amerikan yönetimi, saldırının gerekçesinin kendilerine izah edilmesini talep etti. Birleşmiş Milletler, en az 100 kişinin öldüğü mülteci kampı saldırısının "savaş suçu olabileceğini" açıklamıştı.



Biden yönetimi, sivil kayıpları en aza indirmek için İsrail'den, net şekilde tanımlanmış hedeflere nokta atışı saldırılar yapmasını da istedi.



Beyaz Saray, çatışmalara "mola" verilmesi için de girişimde bulunuyor.



Ancak dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "rehineler serbest kalmadan ateşkes veya ara olmayacağını" tekrarladı.