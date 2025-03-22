İsrail'in Gazze'de yeni ilhak planı: Zorunlu göç için tahliye emri yayımlandı

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti. İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı. İsrail ordusunun yeniden başlayan saldırılarında şu ana kadar çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600’e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

SAVUNMA BAKANI: İSRAİL GAZZE'Yİ İLHAK EDECEK



İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerini ilhak etmekle tehdit etti.



İsrail Savunma Bakanı Yizrael Katz, "Orduya Gazze'de daha fazla toprak ele geçirme emri verdim. Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddettikçe, daha fazla toprak kaybedecek ve bu topraklar İsrail tarafından ilhak edilecek." tehdidinde bulundu.



İsrail'in bölgeyi kalıcı olarak işgal edeceğini söyleyen Katz, İsrailli sivilleri ve askerleri korumak için Gazze çevresindeki tampon bölgelerin de genişletileceğini belirtti.



Askeri ve sivil baskıyı artırma sözü veren Katz, "Hava, deniz ve kara bombardımanının yanı sıra kara operasyonunu genişleterek mücadeleyi yoğunlaştıracağız." dedi.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri göçe zorlama planının da bu kapsamda olduğunu söyledi.



MISIR SÜRGÜNDE GERİ ADIM MI ATTI?

Lübnan basınında yer alan haberlere göre Mısır, Gazze'den tahliye edilecek yarım milyon sivile geçici olarak ev sahipliği yapmaya hazır.



Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bir kentin Gazzelilere ayrılacağı iddia edildi.



Başkan Trump, Şubat ayı başında İsrail Başbakanı Netanyahu ile Washington'da düzenledikleri bir basın toplantısı sırasında tepki çeken Gazze planını açıklamıştı.



Planda Gazzelilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu Arap ülkelerine gönderilmesi ve bölgenin Amerikan ordusu tarafından kontrol altına alınması yer alıyordu.



Mart ayı başında ise Mısır, Trump'ın planına karşı, Gazze'nin siviller gönderilmeden yeniden inşasını öngören 53 milyar dolarlık alternatif bir plan duyurmuştu.