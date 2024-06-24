İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Sağlık Bakanlığı personeli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı öldü

’deki sivil savunma teşkilatından yapılan açıklamaya göre, savaş uçakları dün Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki bir kliniği hedef aldı.

Saldırıda 2 Sağlık Bakanlığı çalışanı yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: En az 15 polis öldü

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde art arda silahlı saldırılar: En az 15 polis öldü

İsrail'de, yedek askerlik hizmetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısı onaylandı

İsrail'de, yedek askerlik hizmetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısı onaylandı

İsrail basınına göre, savaşın ilk 6 ayında 550 bin İsrailli ülkeyi terk etti

İsrail basınına göre, savaşın ilk 6 ayında 550 bin İsrailli ülkeyi terk etti

Netanyahu İsrail kanalına konuştu: Gazze'deki birlikler Lübnan sınırına gidecek

Netanyahu İsrail kanalına konuştu: Gazze'deki birlikler Lübnan sınırına gidecek

Almanya Başbakanı Scholz:  Fransa'daki seçimler konusunda endişeliyim

Almanya Başbakanı Scholz:  Fransa'daki seçimler konusunda endişeliyim

Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurduğunu duyurdu

Husiler, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurduğunu duyurdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...