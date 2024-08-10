İsrail'in Gazze'deki okul saldırısı için İran'dan BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı

İran, İsrail'in El-Tabib okuluna saldırısı sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) çağrı yaptı.

Tahran, İsrail ordusunun bu sabah, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırının ardından uluslararası topluma, İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını durdurma çağrısını yineledi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in saldırısını "soykırım suçunun, savaş suçunun ve insanlığa karşı suçun aynı anda işlenmesinin açık bir örneği" olarak değerlendirdi.

Kenani, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı El-Tabin Okulu'na saldırıyla, İsrail'in uluslararası barış ve güvenliği bir kez daha tehdit ettiğini vurguladı.

BMGK'nın derhal ve etkili bir şekilde harekete geçmesini talep etti.



Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 Filistinli ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

