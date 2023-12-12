İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 18 bin 412'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 18 bin 412 kişinin öldüğünü ve 50 bin 100 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakanlık ayrıca son 24 saatte ölü sayısının 207 kişi arttığını bildirdi.
Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yurtdışına tedavi için çıkış izni olan Filistinli hastaların Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçişlerinin ertelendiği duyuruldu.
Hastaların bugün yapılması beklenen naklinin yarına ertelendiği belirtilen açıklamada, Mısırlı yetkililere de konuya ilişkin bilgi verildiği aktarıldı.
Filistin resmi ajansı WAFA, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerindeki evlere düzenlenen bombalı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 22 Filistinlinin öldüğü aktarıldı.
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