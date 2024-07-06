İsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

ordusunun, 'nin kuzeyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimdeki El-Meğazi ve Nusayrat mülteci kamplarını hedef aldı.

Meğazi ile Nusayrat'ta bir ev ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir depoya düzenlenen saldırıda 9, Gazze kentinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

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