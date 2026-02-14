İsrail'in Gazze'ye dönüş oyunu. Para teklifi ve tehditlerle vazgeçirmek istiyorlar

İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi'nin yayımladığı açıklamada, Gazze’ye dönen Filistinlilerin milisler tarafından kelepçelendiğine, gözlerinin bağlandığına ve tehdit edildiğine ilişkin kanıtlar olduğu duyuruldu.

Gazze’ye dönmek isteyen Filistinlilerin sınırda İsrail destekli Ebu Şebab milisleri tarafından karşılandıktan sonra İsrail ordusunun kontrol noktasına götürüldükleri aktarıldı.

Açıklamada, "Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye dönüş yapan Filistinliler, alıkonulduktan sonra ellerinin kelepçelendiğini, gözlerinin bağlandığını ve Gazze'ye geçmeleri durumunda mal varlıklarına el konulmakla tehdit edildiklerini anlattı." denildi.

FİZİKİ ŞİDDET VE AŞAĞILAYICI SORUŞTURMA

Gazze'de dönen Filistinliler, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerken fiziki şiddetin yanı sıra aşağılayıcı soruşturma ve hakarete varan üst aramalarına maruz kaldıklarını belirtti.

Açıklamada, "Filistinliler, sağlık hizmetine muhtaç hastaların taleplerinin dikkate alınmadığı veya tuvaletleri kullanmalarına izin verilmediği çok kötü durumlarla karşılaşabildiklerini dillendirdi. Gazze'ye dönüş yapan Filistinliler, aileleri ile birlikte Mısır'a geri dönmeleri veya İsrail lehine muhbir olarak çalışmayı kabul etmeleri için kendilerine para teklif edildiğini aktardı." ifadelerine yer verildi.

Tüm bu anlatılanlara bakıldığında Filistinli vatandaşların Refah Sınır Kapısından geçerken hak ihlallerine maruz kaldıkları vurgulandı.

Filistinlilerin ayrıca hem işkence hem de insanlık dışı sert ve aşağılayıcı kötü muameleden korunma haklarından da mahrum bırakıldıklarına değinildi.

BEŞ AYRI KONTROL NOKTASINDAN GEÇİYORLAR

Gazze'ye dönüş yapan Filistinli vatandaşların 5 ayrı kontrol noktasından geçmek zorunda kaldıklarına değinilen açıklamada, "Bu kontrol noktalar da Mısır, Filistin yönetimi, Avrupa Birliği temsilcileri, İsrail destekli milisler ve son olarak da İsrail ordusu olarak sıralanıyor." denildi.

İsrail devlet televizyonu KAN da İsrail ordusunun, Refah Sınır Kapısı'ndaki geçişlerde Ebu Şebab milislerinin üst aramaları çalışmalarında yer almasına izin verdiğini aktardı.

İSRAİL GİZLİCE PARA VE SİLAH DESTEĞİ SAĞLIYOR

Yedioth Ahronoth gazetesi ise 6 Şubat'taki haberinde, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, Gazze Şeridi'nde silahlı milislerine gizlice para ve silah desteği verdiği gibi onlara koruma da sağlıyor. İsrail'in Hamas'a karşı desteklediği silahlı milisler, ateşkes anlaşması gereği İsrail ordusunun varlığını sürdürdüğü bölgelerdeler."

İsrail ordusunun söz konusu silahlı milisleri, "takip ve alıkoyma" gibi taktiksel dar alanlarda kullandığına işaret edilen haberde, bu milislerin ayrıca Hamas mensuplarının bulunabileceği tünel ve enkaz bölgelere de gönderilebildiğine dikkati çekildi.

GERİ DÖNMEK İSTEYENLERE KÖTÜ MUAMELE

Kuruluşlar, geri dönenlerin tanıklıklarına dayanarak, aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu kişilerin ellerinin ve gözlerinin bağlanarak sert askeri sorgulamalara tabi tutulduğunu, kişisel mülklerine el konulduğunu aktardı.

Açıklamada, Gazze içindeki bazı grupların İsrail ordusuyla koordineli şekilde Filistinlileri alıkoyduğu ve bu kişilere tutuklama tehdidiyle baskı yapıldığı vurgulandı.

SAHADAKİ TANIKLIKLAR: “ASKERİ ARAÇLARLA KUŞATILDIK”

Filistinli Adil İmran ise sosyal medyada yer alan tanıklığında, silahlı kişilerin otobüsleri durdurarak kendilerini askeri araçlarla Refah ile Han Yunus arasındaki Morag bölgesine götürdüğünü, burada arandıktan sonra İsrail ordusuna teslim edildiklerini söyledi.

Emani İmran ise silahlı grupların eşyalarına el koyduğunu, ardından İsrail askerlerinin kendilerini tek tek sorguya çekerek Gazze'den ayrılma ve geri dönme nedenlerine dair sorular sorduğunu belirtti.

80 BİN FİLİSTİNLİ GERİ DÖNMEK İÇİN BEKLİYOR

Mısır ve İsrail medyasında yer alan bilgilere göre, günlük 50 kişinin geçişi konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edilse de uygulamada bu sayıya ulaşılamıyor.

Gazze'deki insani durumun ve sağlık sistemindeki yıkımın bir sonucu olarak 22 bin yaralı ve hastanın tedavi için dışarı çıkması gerekirken, yaklaşık 80 bin Filistinlinin ise Gazze'ye geri dönmek için isimlerini kaydettirdiği belirtiliyor. Bu durum, İsrail'in yıkımına rağmen Filistinlilerin geri dönme ve topraklarına tutunma konusundaki ısrarını gösteriyor.