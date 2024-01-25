İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 4 çocuk öldü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 4 çocuk öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kamplarındaki evleri bombaladığı belirtildi.

Haberde, hava saldırılarına maruz kalan evlerin enkazında 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun ayrıca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine yönelik saldırılarını havadan ve karadan sürdürdüğüne işaret edilen haberde, kentteki Nasır Hastanesi çevresinin obüs toplarıyla hedef alındığı ifade edildi.

BM: İsrail'in Han Yunus'u, insanların çıkmasına fırsat vermeden bombalaması vicdansızlık

BM: İsrail'in Han Yunus'u, insanların çıkmasına fırsat vermeden bombalaması vicdansızlık

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