İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 8 bin 796'ya yükseldi

İSRAİL, KASITLI OLARAK 58 SAĞLIK KURULUŞUNU HEDEF ALDI

İsrail'in kasıtlı olarak 58 sağlık kuruluşunu hedef aldığına dikkati çeken Kudra, saldırılar ve kullanılan yakıtın tükenmesi nedeniyle 16 hastane ile 32 birinci basamak sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı bilgisini paylaştı.



Kudra, Gazze'deki Şifa ile Endonezya hastanelerinin yakıtın bitmesi nedeniyle ilerleyen saatlerde hizmet dışı kalabileceği konusunda uyardı.



Petrol üreticisi ülkelere ve uluslararası kurumlara, Şifa ve Endonezya hastanelerinin ana jeneratörlerinin duracağı bugün sona ermeden Gazze'deki hastanelere yakıt sağlamak için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunan Kudra, Gazze'deki yaralı ve hastaların hayatlarını kurtarma yetisini artık kaybetmiş olan hastanelere tıbbi yardım ulaştırmak konusunda tüm ülkelerin ivedilikle çalışması gerektiğini vurguladı.



Kudra, ayrıca Mısır'ın çok sayıda yaralıyı ülkelerindeki hastanelere nakletme çabası karşısında memnuniyet duyduğunu belirtti.



Bakanlık Sözcüsü, durumu kritik olan ve bölgede müdahale edilemeyen tüm yaralıların nakledilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.