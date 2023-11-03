İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 9 bin 227'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.



Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.



Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227'ye çıktığını, en az 23 bin 516 kişinin de yaralandığını belirtti.



İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu belirten Kudra, 1200'ü çocuk, 2 bin 100 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.



Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, bugüne kadar 136 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da hizmet dışı kaldığını duyurdu.



İsrail'in 102 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etti.



"YARALILARIN BÖLGEDEN ÇIKIŞI ENGELLENİYOR" Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki yolların kapatılması nedeniyle İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki yaralıların Mısır'da tedavi görmek için bölgeden çıkışını engellediğini söyledi.



Hastanelerdeki yakıt yetersizliğine ilişkin Kudra, Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'nde ikincil jeneratörlerin çalıştırıldığını ve yalnızca hayati öneme sahip bölümlerin faaliyet gösterdiğini aktardı.



Kudra, hastanedeki destek ünitelerine günde 4 saat elektrik vermeye çalışacaklarını belirterek, hastaların kaldığı bölümlerde elektrik olmamasının onların durumlarının takip edilmesini ve tıbbi müdahalede bulunulmasını zorlaştırdığını vurguladı.



Hastanelere yakıt ulaştırılması çağrısını yineleyen Kudra, uluslararası kuruluşlara "insani bir felaket yaşanmadan önce acil yardım" çağrısında bulundu.



Kudra, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin saldırılar ve yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldığını hatırlattı.



Yaklaşık 10 bin kanser hastasının kurtarılması için yardım çağrısını yineleyen Kudra, hastanenin faaliyetlerini durdurmasının ardından 4 kanser hastasının hayatını kaybettiğini belirtti.



Kudra, sağlık hizmetlerindeki eksikliklere işaret ederek, binlerce hasta ve yaralının kurtulması için yakıt, acil tıbbi yardım ve sağlık ekibi çağrısında bulundu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin