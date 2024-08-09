İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında en az 8 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Matar ailesine ait evi bombaladığı kaydedildi.



Hava saldırısıyla hedef alınan evde 3 sivilin öldüğü ve yaralıların bulunduğu belirtilen haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Magazi Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine hava saldırılarının düzenlenmesi sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.



İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombaladığı bilgisinin de paylaşıldığı haberde, bu saldırıda da 3 sivilin öldüğü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine de İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığı belirtilen haberde, Han Yunus ve Refah bölgelerine yönelik saldırılarda can kayıplarının olduğu vurgulandı.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.