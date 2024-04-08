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İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 7 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği hava saldırıları ve topçu bombardımanında en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 7 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık yetkililerine dayandırdığı habere göre, savaş uçakları, Şeridi'nin orta kesimi ve Eş-Şucaiyye Mülteci Kampı'na şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda en az 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin farklı yerlerinde yönelik şiddetli saldırılarda da evleri, tesisleri, tarım arazilerini ve Kuveyt Hastanesi çevresini hedef aldı. İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine de 2 hava saldırısı düzenledi.

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