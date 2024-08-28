İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 43 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği hava saldırılarında 43 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 43 Filistinli öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada İsrail ordusunun Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği 5 hava saldırısında 3'ü çocuk en az 18 sivilin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Basal, Gazze Şeridi'nin orta kesimine yönelik 4 hava saldırısında da 12 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

İsrail savaş uçaklarının güneydeki Han Yunus'ta 3 noktayı bombaladığına işaret eden Basal, bu hava saldırılarında en az 13 sivilin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

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