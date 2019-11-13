İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte dünden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.



Bakanlık açıklamasında yaralı sayısının ise 45 olduğu kaydedildi.



İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden kişinin Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac olduğu ifade edildi.



GAZZE ŞERİDİ'NDEN ROKET SALDIRILARI DEVAM EDİYOR



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Gazze'den İsrail tarafına çok sayıda roket atıldığı belirtildi.



Gazze'den atılan roketler nedeniyle ülkenin güneyinde zaman zaman sirenler çalındığı kaydedilen açıklamada, Gazze'deki İslami Cihad hedeflerine hava saldırısı düzenlendiği bilgisine de yer verildi.



TEL AVİV'DE OKULLAR AÇILDI



İsrail'in başkenti Tel Aviv'de artan gerilim nedeniyle eğitime verilen bir günlük ara bugün sona ererken, ülkenin güneyindeki okullar ise bugün de kapalı olacak. Yerel basın, ülkenin güneyinde okulların yanı sıra birçok iş yerinin de kapalı olduğunu yazdı.



DÜNKÜ SALDIRILARDA 10 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 45 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.



İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

