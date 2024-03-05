İsrail'in Gazze'ye saldırıları 151 gününde: 13 bin 430 çocuk öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği ve 151'inci gününe varan saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.



İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde "savunmasız Filistin halkına, sivillere, çocuklara ve kadınlara" yönelik 2 bin 675 katliam gerçekleştirdiği belirtildi.



Gazze Şeridi'nde 151 gündür düzenlenen saldırılarda 13 bin 430 çocuk ve 8 bin 900 kadının öldürüldüğü kaydedildi.



Saldırıların beş ayı geride bırakarak altıncı aya girdiğine işaret edilen açıklamada, yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 7 bin kişinin halen enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken, hastanelere getirilen ölü sayısının 30 bin 534, yaralı sayısının ise 71 bin 920 olduğu bildirildi.



Sağlık sektörünü de hedef alan İsrail'in, Gazze'de 364 sağlık çalışanı ve 48 sivil savunma görevlisini öldürdüğü aktarıldı.



Gazze'de 132 gazetecinin İsrail saldırılarında öldürüldüğüne dikkati çekildi.



Abluka altındaki bölgede Filistinlilerin maruz bırakıldığı kıtlığa işaret edilen açıklamada, un, pirinç ve tahılın yanı sıra halkın yemek zorunda kaldığı hayvan yemlerinin de tükenmesinin ardından özellikle Kuzey Gazze ve Gazze'de kıtlığın daha da kötü bir hal aldığı uyarısında bulunuldu.