İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Dün sabahtan bu yana 51 kişi hayatını kaybetti

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Dün sabahtan bu yana 51 kişi hayatını kaybetti

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal konuya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayımladı.

Basal, 'in Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu dün sabah saatlerinden bu yana aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.

Sözcü Basal ayrıca saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Dün sabahtan bu yana 51 kişi hayatını kaybetti - 1

'in 7 Ekim'den bu yana Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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