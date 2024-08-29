İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Dünden bu yana 51 kişi hayatını kaybetti

Gazze’deki Sivil Savunma, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Dünden bu yana 51 kişi hayatını kaybetti

’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıları altındaki bölgeye ilişkin güncel verileri paylaştı.

Sözcü Mahmud Basal, konuya ilişkin Telegram hesabından açıklama yayınladı.

Basal, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu dün sabah saatlerinden bu yana aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Sözcü Basal ayrıca saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti. 

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Dünden bu yana 51 kişi hayatını kaybetti - 1

CAN KAYBI 40 BİNİ AŞTI

'in 7 Ekim'den bu yana Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 534 Filistinli öldü, 93 bin 778 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: İsrail, Amerika, Mısır ve Katar, Doha'da yeniden bir araya geliyor

Gazze'de ateşkes çıkmazı: İsrail, Amerika, Mısır ve Katar, Doha'da yeniden bir araya geliyor

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

İkinci el araç satışında güvenli ödeme dönemi: Sistem nasıl işleyecek?

DÜNYA HABERLERİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze için uluslararası çağrı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Gazze için uluslararası çağrı

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de vurulan Yunan petrol gemisinin çekilmesine izin verdi

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de vurulan Yunan petrol gemisinin çekilmesine izin verdi

Etiyopya'da sel felaketi: 400 bin kişi tehlike altında

Etiyopya'da sel felaketi: 400 bin kişi tehlike altında

UNRWA: İsrail'in Gazze saldırılarında 212 Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü

UNRWA: İsrail'in Gazze saldırılarında 212 Birleşmiş Milletler çalışanı öldürüldü

Ankara'ya beş yıl aradan sonra AB daveti: Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Ankara'ya beş yıl aradan sonra AB daveti: Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

İsrailli 20 asker, Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddetti

İsrailli 20 asker, Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...