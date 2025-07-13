İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: 28 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.



AA muhabirinin hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aldığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarla yine sivilleri hedef aldı.



İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınında yer alan Es-Sevarihe bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda en az dokuz Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İSRAİL, HALKIN SU DOLDURDUĞU NOKTAYI BOMBALADI



İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nda halkın su doldurduğu bir noktayı bombaladı. Saldırıda altısı çocuk sekiz kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir ev, İsrail hava saldırısında hedef alındı. Saldırıda altı Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Gazze kentinin Es-Sabra Mahallesi'nde bir binanın hedef alındığı İsrail saldırısında da iki Filistinli yaşamını yitirdi, birçok Filistinli yaralandı.



İsrail ordusunun saldırılarını aralıksız şekilde sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında da yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar hedef alındı. Çadırlara yönelik hava saldırılarında en az üç Filistinli hayatını kaybetti.



Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yer alan Tuffah Mahallesi'ndeki birçok binayı patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisini paylaştı.

