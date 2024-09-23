İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Dördü çocuk sekiz Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir evi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu dördü çocuk sekiz Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail bombadımanlarında can kaybı 41 bin 431'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Dördü çocuk sekiz Filistinli hayatını kaybetti

ordusu 'ye bombardımanlarını 353 gündür sürdürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre,  savaş uçakları Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki "Ebu Semek" ailesine ait evi hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırısında dört Filistinli çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze kentinde de İsrail ordusuna ait helikopterler Zeytun Mahallesi'ndeki evlere ateş açarken, kentin güneybatısındaki mahalleler de İsrail topçu birliklerinin hedefi oldu.

YİNE SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKULU VURDU

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Halid bin Velid Okulu'nun üst katını bombaladı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulda İsrail ordusunun saldırısı sonucu üç Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun dün de Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kefr Kasım Okulu'nu bombalaması sonucu  altı Filistinli ölmüştü.

İsrail ordusu sık sık Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Dördü çocuk sekiz Filistinli hayatını kaybetti - 1

CAN KAYBI 41 BİNİ GEÇTİ

'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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