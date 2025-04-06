İsrail'in Gazze’ye saldırılarında 13 Filistinli öldü

İsrail ordusu, ateşkesi bozarak yeniden saldırı başlattığı Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinde bir evi ve Filistinlilerin sığındığı bir çadırı hedef aldı. Saldırı sonucu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in, Han Yunus kentindeki mülteci kampında bir evi hedef alması sonucu bir kız çocuğu hayatını kaybetti, olayda yaralananlar da oldu.



İSRAİL İHA’SI ÇİFTÇİLERİ VURDU: 2 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ



Han Yunus’un güneyinde İsrail insansız hava aracının (İHA) çiftçileri hedef alması sonucu iki Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail, Refah kentinin kuzey bölgelerini yoğun topçu atışıyla hedef alırken, savaş uçaklarıyla da Refah’ın kuzeyindeki binaları bombalamayı sürdürdü.



HAN YUNUS’TA ABDÜLHADİ AİLESİNİN EVİNE SALDIRI



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Abdülhadi ailesine ait eve düzenlediği saldırıda da yaşamını yitirenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlattı.



İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 46'ya ulaştı.



7 EKİM’DEN BU YANA ÖLÜ SAYISI 50 BİN 695’E YÜKSELDİ



İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 26 artarak 50 bin 695'e çıktı.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte hastanelere 26 ölü, 113 yaralı getirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1335 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 297 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 695'e, yaralıların sayısının da 115 bin 338'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ulaşılamayan çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail güçlerinin ambulans ve sivil savunma ekiplerinin cenazelere ulaşmasını engellediği aktarıldı.

