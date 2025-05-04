İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 14 ölü: “Hastanelerde 3 günlük yakıt kaldı”

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, sekizi kadın olmak üzere 14 Filistinli hayatını kaybetti.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını vurdu. Saldırıda biri çocuk, yedisi kadın olmak üzere 10 kişi yaşamını yitirdi.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği bombardımanda biri kadın iki kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Han Yunus ve Beyt Hanun'a daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan iki Filistinlinin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.



İSRAİL ORDUSU, EVLERİ PATLAYICILARLA YIKIYOR



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri ile güneyindeki Refah kentinde evleri patlayıcılarla havaya uçurmayı sürdürüyor.



Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçuları, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yoğun bombardıman düzenledi. Tuffah Mahallesi'nde Filistinli sivillere ait evlere insansız hava araçlarından (İHA) doğrudan ateş açıldı.



İsrail ordusu, söz konusu saldırılarla eş zamanlı olarak Şucaiyye ve Tuffah'ta onlarca evi patlayıcılarla havaya uçurdu.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de binalar patlayıcılarla yıkıldı. İsrail ordusuna ait askeri helikopterlerden Refah'ın kuzeyine yoğun şekilde ateş açıldı.



SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN HASTANE UYARISI



Öte yandan, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde sadece üç günlük yakıt kaldığı bildirildi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’ndan "acil koduyla" yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, yakıtın hastanelere ulaştırılması için çalışan uluslararası ve BM kuruluşlarının, yakıt depolarına erişimini engelliyor. Gerekçe olarak bu bölgelerin 'kırmızı alanlar' içinde yer aldığı öne sürülüyor" ifadelerine yer verildi.



“HAYATİ BİRİMLER İÇİN JENERATÖRLERE BAĞIMLILAR”



Gazze’deki hastanelerin hayati birimlerini çalıştırmak için jeneratörlere bağımlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Hastanelerde mevcut olan yakıt miktarı sadece yedi gün yetecek düzeydedir" denildi.



Hastanelerin çalışabilmesi için yakıtın ulaştırılmasının engellenmesinin, sağlık merkezlerinin tamamen durmasına neden olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapılarak. sağlık sisteminin çöküşünü engellemek için yakıt tedarikinin derhal sağlanması gerektiği vurgulandı.

