İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 24 saatte 153 Filistinli öldü

İsrail ordusunun "Gazze'deki işgali genişletip kalıcı hale getirme" planını uygulamaya başladığını açıklamasının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor.



Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte 153 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



İSRAİL, HAN YUNUS VE CİBALİYA’YA SALDIRDI: 6 ÖLÜ



Filistin resmi ajansı WAFA da İsrail'e ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bir evi bombaladığını, iki sivilin öldüğünü ve çok sayıda sivilin de yaralandığını bildirdi.



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde bir evin İsrail tarafından bombalandığı, saldırıda üç sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı aktarıldı.



Gazze'deki sivil savunma ekiplerinin Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde dün evinden yiyecek almak üzere çıktığı sırada İsrail tarafından öldürülen bir Filistinlinin cesedine ulaştığı kaydedildi.



İSRAİL ORDUSU, İŞGALİ GENİŞLETİYOR



İsrail ordusu, 16 Mayıs Cuma günü bir açıklama yaparak güvenlik kabinesinin onayladığı "Gazze'deki işgali genişletip kalıcı hale getirme" planını uygulamaya başladığını duyurmuştu. İsrail ordusundan Gazze'ye düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "ordunun birlikleri harekete geçirdiği" aktarılmıştı.



Açıklamada, İsrail ordusunun gün boyunca Gazze'deki işgalini genişletmek ve stratejik alanları işgal etmek için kapsamlı saldırılar başlatıldığı belirtilmişti.



"Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen saldırıların 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarıyla Hamas'ı yenmek ve İsrailli esirleri geri getirmek gibi hedeflere ulaşamayan İsrail'in, bu hedeflere ulaşabilmesi amacıyla başlatıldığı ileri sürülmüş, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüreceği belirtilmişti.



GÜVENLİK KABİNESİNDEN SALDIRI PLANINA ONAY



İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.



İsrail basınında, planın üç aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa yoğun saldırılar ve Gazze’deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği aktarılmıştı.



İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.