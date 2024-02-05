İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 ay geride kaldı: Son 24 saatte 30 can kaybı

İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşta dört ay geride kaldı. İsrail ordusu ile Hamas arasında Gazze ve Han Yunus'ta çatışmalar sürüyor. İsrail askerleri sivillerin sığındığı Refah kentine saldırıyor.



Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'ta sivillerin evlerine hava saldırısı düzenlediği ve yine aynı bölgedeki bir camiyi bombaladığı ifade edildi.



Açıklamada İsrail'in, güvenli olduğunu iddia ettiği ve insanları göçe zorladığı bu bölgede son 24 saat içinde düzenlenen bu saldırılarda 30 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.



Bunun, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı yürüttüğü soykırım savaşının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, bu korkunç katliamdan ve Filistin halkına karşı işlenen suçlardan İsrail'in yanı sıra uluslararası hukuka, insancıl hukuka ve tüm anlaşmalara aykırı olan bu katliamlara yeşil ışık yakan uluslararası camia ile ABD yönetiminin sorumlu olduğu aktarıldı.





GAZZE'YE 3,5 AYDA SADECE 9 BİNİ AŞKIN YARDIM TIRI GİRDİ



Filistin Kızılayı, 21 Ekim-1 Şubat tarihleri arasında Gazze-Mısır arasındaki Refah ve Gazze-İsrail arasındaki Kerm Ebu Salim sınır kapılarından giriş yapan tırların sayısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, yiyecek, su, yardım malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç taşıyan 6 bin 947 tırın Refah'tan, 2 bin 884 tırın da Kerm Ebu Salim'den giriş yaptığı kaydedildi.



Yardım malzemelerinin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Sağlık Bakanlığı, Sosyal İşler Bakanlığı ve hastanelere dağıtıldığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu süre içerisinde Gazze'ye giren yardım tırı sayısının günlük yaklaşık 95 tıra tekabül ettiğine vurgu yapıldı.



İsrail'in saldırıları öncesinde Gazze'ye günde yaklaşık 600 tır giriş yapıyordu.

İsrail'in Gazze'ye saldrıları sürerken, ateşkes ve esir takası müzakereleri de devam ediyor.



Hamas'tan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hamas, arabuluculara teklifi reddettikleri yönünde herhangi bir cevap iletmedi." dedi.



Yetkili, hareketin Filistinli gruplarla müzakereleri sürdürdüğünü ve yakında arabuluculara cevabını ileteceğini kaydetti.



Uluslararası basında Hamas'ın teklifi reddettiği ve cevaplarını bu akşam açıklayacakları yönünde haberler çıkmıştı.



Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın katıldığı Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerden bir taslak teklif çıkmıştı. Hamas, teklifi aldıklarını, müttefikleri ve paydaşlarıyla istişare ederek resmi yanıtlarını açıklayacağını duyurmuştu. 7 EKİM'DEN BU YANA ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 27 BİNİ AŞTI



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.