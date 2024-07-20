İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırısında gazeteci Muhammed Yaser, ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Bu son saldırıyla, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen Filistinli gazeteci sayısı 161'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

'in bugün Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Muhammed Yaser'in evini hedef aldığını, saldırıda gazetecinin, eşinin ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu saldırıyla birlikte, 7 Ekim'den bu yana 'de öldürülen Filistinli gazeteci sayısı 161'e yükseldi.

NUSEYRAT YİNE HEDEF OLDU

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki evleri hedef alan dün geceki hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli öldü ve yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Servisi'nden yapılan açıklamada, “İsrail'in Gazze Şehri'nin Şeyh Radvan mahallesinde Ayad ailesinin evini hedef alan hava saldırısında beş Filistinli şehit oldu ve birkaç kişi de yaralandı” denildi.

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CAN KAYBI 39 BİNE DAYANDI

Açıklamada ayrıca “ savaş uçaklarının Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'ta bulunan yeni kampta Shraihi ailesine ait bir evi hedef alması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu dört Filistinli hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes talep eden kararını hiçe sayan İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana 'ye yönelik devam eden acımasız saldırıları nedeniyle uluslararası kınamayla karşı karşıya kaldı.

Yerel sağlık yetkililerine göre o tarihten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 39 bine yakın Filistinli öldürüldü ve 89 bin 400'den fazlası da yaralandı.

İsrail saldırısının üzerinden dokuz aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Gazze'nin büyük bir bölümü gıda, temiz su ve ilaç ablukası nedeniyle harabeye dönmüş durumda. 

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