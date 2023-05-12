İsrail'in Gazze'ye yeni hava saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarının uzun yıllardan beri abluka altında tutulan Gazze'de acıları daha da büyüttüğüne işaret eden Kahalut, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, Filistin halkını koruma talebiyle harekete geçmeleri çağrısı yaptı.



NE OLMUŞTU?



İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.



İsrail saldırılarında 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 31 Filistinli hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralanmıştı.



İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim de yer alırken, Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

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