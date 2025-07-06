İsrail’in gizlediği gerçeği İngiliz basını ortaya çıkardı
The Telegraph gazetesi ile paylaşılan uydu görüntüleri, İsrail'in hava üsleri, istihbarat merkezi ve lojistik tesisinin füzelerle vurulduğunu ortaya çıkardı.
İngiliz The Telegraph gazetesinin uydu görüntülerinden edindiği bilgiye göre İran füzeleri, son 12 günlük savaş sırasında beş İsrail askeri tesisini doğrudan vurdu.
Saldırılar İsrailli yetkililer tarafından kamuoyuna açıklanmadı ve katı askeri sansür yasaları nedeniyle ülke içinden de bildirilemiyor.
Yeni veriler, savaş bölgelerindeki bomba hasarını tespit etmek için uydu radar verilerini kullanma konusunda uzmanlaşmış Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki ABD'li akademisyenler tarafından The Telegraph ile paylaşıldı.
Buna göre İsrail'in kuzeyinde, güneyinde ve merkezinde, aralarında büyük bir hava üssü, bir istihbarat toplama merkezi ve bir lojistik üssün de bulunduğu, daha önce rapor edilmemiş beş askeri tesis altı İran füzesiyle vuruldu.
Askeri tesislere yönelik saldırılar, İsrail hava savunma sistemlerini deldiği bilinen ve konut ve sanayi altyapısında önemli hasara yol açan 36 diğer saldırıya ek olarak gerçekleşti.
UZMANLAR, NEDENLERİN NET OLMADIĞINI SÖYLÜYOR
The Telegraph'ın analizine göre, İran füzelerinin büyük çoğunluğu durdurulmuş olsa da saldırıların ilk sekiz günü, hedeflerine isabet eden füze oranı giderek arttı. Karşılıklı saldırıların yedinci gününden itibaren İran tarafından fırlatılan füzelerin yaklaşık yüzde 16'sı, İsrail'in hava savunma sistemini delerek hedeflerine ulaştı.
Uzmanlara göre bunun nedenleri net değil ancak İsrail tarafındaki sınırlı önleme füzesi stoku ve İran'ın geliştirdiği ateşleme taktikleri ve daha sofistike füzeler kullanması olabilir.
İSRAİL'İN SAVUNMA SİSTEMİNİN KATMANLARI
Demir Kubbe İsrail'in en bilinen hava savunma sistemi olsa da aslında havan topları gibi kısa menzilli mermilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlandı ve ülkenin kullandığı katmanlı hava savunma sisteminin sadece bir parçası.
Orta katmanda, 300 kilometreye kadar menzile sahip insansız hava araçları ve füzeleri durdurmak için optimize edilmiş Davud'un Sapanı hava savunma sistemi yer alıyor. En üstte ise uzun menzilli balistik füzeleri atmosfere girmeden önce etkisiz hale getiren Arrow sistemi var.
Öte yandan İsrail sistemleri 12 günlük savaş boyunca ABD'nin karada konuşlu iki THAAD füze savunma sistemi ve Kızıldeniz'deki ABD varlıklarından fırlatılan gemi tabanlı önleyiciler tarafından desteklenmişti.
SAVAŞI BAŞLATAN SALDIRI
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.
ABD Başkanı Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.
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