İsrail’in gizlediği gerçeği İngiliz basını ortaya çıkardı

İngiliz The Telegraph gazetesinin uydu görüntülerinden edindiği bilgiye göre İran füzeleri, son 12 günlük savaş sırasında beş İsrail askeri tesisini doğrudan vurdu.

Saldırılar İsrailli yetkililer tarafından kamuoyuna açıklanmadı ve katı askeri sansür yasaları nedeniyle ülke içinden de bildirilemiyor.

Yeni veriler, savaş bölgelerindeki bomba hasarını tespit etmek için uydu radar verilerini kullanma konusunda uzmanlaşmış Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki ABD'li akademisyenler tarafından The Telegraph ile paylaşıldı.

Buna göre İsrail'in kuzeyinde, güneyinde ve merkezinde, aralarında büyük bir hava üssü, bir istihbarat toplama merkezi ve bir lojistik üssün de bulunduğu, daha önce rapor edilmemiş beş askeri tesis altı İran füzesiyle vuruldu.

Askeri tesislere yönelik saldırılar, İsrail hava savunma sistemlerini deldiği bilinen ve konut ve sanayi altyapısında önemli hasara yol açan 36 diğer saldırıya ek olarak gerçekleşti.

UZMANLAR, NEDENLERİN NET OLMADIĞINI SÖYLÜYOR

The Telegraph'ın analizine göre, İran füzelerinin büyük çoğunluğu durdurulmuş olsa da saldırıların ilk sekiz günü, hedeflerine isabet eden füze oranı giderek arttı. Karşılıklı saldırıların yedinci gününden itibaren İran tarafından fırlatılan füzelerin yaklaşık yüzde 16'sı, İsrail'in hava savunma sistemini delerek hedeflerine ulaştı.

Uzmanlara göre bunun nedenleri net değil ancak İsrail tarafındaki sınırlı önleme füzesi stoku ve İran'ın geliştirdiği ateşleme taktikleri ve daha sofistike füzeler kullanması olabilir.