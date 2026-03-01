İsrail'in gizli nükleer programı. "İsrail'in elinde en az 90 savaş başlığı var"

ABD'nin nükleer şemsiyesi müttefik ülkelere yönelik bir nükleer saldırı olursa, kendisine saldırı yapılmış kabul ederek karşılık vereceğini taahhüt eden bir caydırıcılık politikası olarak biliniyor.

İsrail nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunsa da şimdiye kadar ABD dışında Uluslararası Atom Enerji Ajansı ya da başka bir kurum tarafından denetime tabi tutulmaması da dikkat çekiyor.

İsrail, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve Güney Sudan ile birlikte BM Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nı imzalamayan beş ülkeden biri.

Dimona'daki nükleer araştırma merkezinde 2018'de konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu "Bizi yok etmekle tehdit edenler kendilerini benzer bir tehlikeye atarlar ve hedeflerine ulaşamazlar." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'nun bu ifadeleri düşmanlarına karşı üstü kapalı bir nükleer tehdit olarak yorumlanmıştı.