İsrail'in göstermelik onayı: Yardım TIR'ları Gazze'ye girdi ancak Filistinlilere ulaşmadı

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) yapılan açıklamada, İsrail'in "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda geçişine izin vereceğini" duyurmasının ardından 93 yardım TIR'ının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçiş yaptığı bildirildi.

Ancak Birleşmiş Milletler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze kuşatmasını kaldırdığını açıklamasından iki gün sonra, İsrail'in açlık çeken Filistinlilere gıda ulaşmasını engellemeye devam ettiğini açıkladı.

BM insani yardım ofisi (OCHA) sözcüsü Jens Laerke, Cenevre'de düzenlediği basın brifinginde, dün öğleden sonra Gazze'ye sadece 5 kamyon yardım ulaştığını ve yardım görevlilerine bu göstermelik sevkiyatı bile dağıtma izni verilmediğini söyledi.

Laerke, İsrailli yetkililerin yaklaşık 100 kamyonun daha Gazze'ye girişine onay verdiğini ancak henüz geçişlerine izin vermediğini söyledi. Bu sevkiyat bile "okyanusta bir damla" olarak değerlendiriliyor.

İHTİYACIN ÇOK ALTINDA

Uluslararası kuruluşlar, kıtlık tehlikesi altındaki Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının ihtiyacın çok altında olduğu uyarısını yapıyor. Bunun yanı sıra insani yardımların bölgeye girmesi, Filistinlilere ulaştırılabildiği anlamına da gelmiyor.



Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, Gazze'ye giren yardım tırlarının hiçbirinin trafik, lojistik ve güvenlik sorunları nedeniyle varış noktasına ulaşamadığını belirtildi.



Yardım tırlarının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında mahsur kaldığı aktarılıyor.