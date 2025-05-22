İsrail’in gözü ABD-İran görüşmelerinde: “Tel Aviv, hızla saldırı hazırlığında”

ABD ve İran, nükleer görüşmelerin beşinci turunu 23 Mayıs’ta İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirmeye hazırlanırken, İsrail’le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD’nin Axios haber sitesine konuşan iki İsrailli kaynak, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin “çökmesi” halinde İsrail’in hızla İran’ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığını ileri sürdü.



Kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail istihbaratı, daha önce nükleer bir anlaşmanın yakın olduğuna inansa da bu inanç yerini son günlerde “görüşmelerin kısa süre içinde çökeceği” düşüncesine bıraktı.



“ABD, İSRAİL’İN HAZIRLIK YAPTIĞINI ANLIYOR”



Kaynaklardan birine göre, İsrail ordusu, “başarılı bir saldırı düzenlemek için mevcut olan operasyon penceresinin kısa süre içinde kapanabileceğini” düşünüyor, dolayısıyla “müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail’in hızlı hareket etmesi gerektiğine” inanıyor. Öte yandan, kaynak, ordunun olası bir saldırının ilerleyen bir zamanda neden daha az etkili olacağına inandığı hakkında ise bilgi vermedi.



Her iki kaynak da daha önce CNN’in gündeme getirdiği, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin İran’da olası bir saldırı için tatbikat ve başka hazırlıklar yaptığı haberlerini de doğruladı. Kaynaklardan biri, “Çok fazla eğitim vardı; ABD ordusu her şeyi görüyor ve İsrail’in hazırlık yaptığını anlıyor” diye konuştu.



ABD ENDİŞELİ: YA NETANYAHU TRUMP’IN “YEŞİL IŞIĞINI” BEKLEMEZSE?



İsrailli kaynak, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun takma adı “Bibi”ye atıfla, “Bibi, nükleer görüşmelerinin çökmesini, Trump’ın müzakereler konusunda hayal kırıklığına uğrayacağı ve ona ‘ileri’ demeye açık olacağı anı bekliyor” dedi.



ABD’li bir yetkili ise Axios’a yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin Netanyahu’nun Trump’tan gelecek yeşil ışık olmadan dahi hamlede bulunmasından endişeli olduğunu belirtti.



İsrailli bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Netanyahu bu hafta başında üst düzey bazı bakanları, istihbarat ve güvenlik yetkilileri ile bir toplantı yapmış ve nükleer görüşmelerinin durumunu ele almıştı.

