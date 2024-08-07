"İsrail'in Guantanamosu"nun kapatılması talebine yönelik duruşma başladı

"İsrail'in Guantanamosu" olarak adlandırılan, Negev Çölü'nde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezinin kapatılması talebine yönelik duruşma başladı.

İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi, Hamas üyesi olduğunu öne sürdüğü Filistinlilerin, İsrail'deki diğer cezaevlerine nakledilene kadar tutulmaları için tasarlanan gözaltı merkezi için yapılan kapatma başvurusunu görüşüyor.

İsrailli Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, duruşmanın başında Yüksek Mahkeme Başkan Vekili Uzi Fogelman bir konuşma yaptı.

Fogelman, merkezin tutukluların ilk taraması için kullanılmasının amaçlandığını ve 7 Ekim'de savaş başladığında, Savunma Bakanı Yoav Gallantın, buranın artık bir hapishane olarak faaliyet göstereceğini açıkladığını söyledi.



Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra salonda kargaşa çıktı ve izleyiciler "Yönetenler halktır" diye bağırmaya başladı.

Fogelman, bu kişilerin dışarı çıkarılmasını emretti ve "İsrail Devleti'ndeyiz, İsrail Devleti bir hukuk devletidir. Duruşmalar mahkemede, sessizce yapılmalı ve sükuneti sağlayamayanların dışarı çıkması istenmelidir" dedi.

Bu hafta başında İsrail hükümeti, insan hakları grupları tarafından sunulan dilekçeye verdiği yanıtta, bu gözaltı merkezine Filistinli tutuklular için iki yeni kanat ekleyeceğini bildirdi.