"İsrail'in Guantanamosu"nun kapatılması talebine yönelik duruşma başladı

"İsrail'in Guantanamosu" olarak adlandırılan, Negev Çölü'nde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezinin kapatılması talebine yönelik duruşma başladı.
İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi, Hamas üyesi olduğunu öne sürdüğü Filistinlilerin, İsrail'deki diğer cezaevlerine nakledilene kadar tutulmaları için tasarlanan gözaltı merkezi için yapılan kapatma başvurusunu görüşüyor.
İsrailli Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, duruşmanın başında Yüksek Mahkeme Başkan Vekili Uzi Fogelman bir konuşma yaptı.
Fogelman, merkezin tutukluların ilk taraması için kullanılmasının amaçlandığını ve 7 Ekim'de savaş başladığında, Savunma Bakanı Yoav Gallantın, buranın artık bir hapishane olarak faaliyet göstereceğini açıkladığını söyledi.
Duruşma başladıktan kısa bir süre sonra salonda kargaşa çıktı ve izleyiciler "Yönetenler halktır" diye bağırmaya başladı.
Fogelman, bu kişilerin dışarı çıkarılmasını emretti ve "İsrail Devleti'ndeyiz, İsrail Devleti bir hukuk devletidir. Duruşmalar mahkemede, sessizce yapılmalı ve sükuneti sağlayamayanların dışarı çıkması istenmelidir" dedi.
Bu hafta başında İsrail hükümeti, insan hakları grupları tarafından sunulan dilekçeye verdiği yanıtta, bu gözaltı merkezine Filistinli tutuklular için iki yeni kanat ekleyeceğini bildirdi.
CİNSEL İŞKENCE İDDİALARI İLE GÜNDEME GELDİ
İsrail'in güneyinde, askeri üssün bir parçası olan Sde Teiman gözaltı merkezinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonulan Filistinliler tutuluyor.
Sık sık işkencelerle anılan Sde Teiman, geçen hafta, dokuz askerin Filistinli bir esire cinsel işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme geldi.
İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ile aşırı sağcı fanatik gruplar, bu haberin duyulmasının ardından askeri üsse baskın düzenleyerek İsrailli askerlere destek gösterisi yaptı.
Amerikan New York Times gazetesi, geçen hafta yayınladığı haberde, gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin, etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak, günde 18 saate kadar elleri kelepçeli yerde sessiz şekilde oturtulduğunu bildirmişti.
Haberde, Filistinli tutukluların burada üç aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muamele ile işkenceye maruz kaldığı ifade edildi.
Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler de maruz kaldıkları işkenceleri anlattı.
Öte yandan önceki gün, Sde Teiman'da tutulan Gazzeli bir esirin, gördüğü işkence sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
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