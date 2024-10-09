İsrail'in Hadera kentinde bıçaklı saldırı: İkisi ağır altı yaralı

İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinde kimliği açıklanmayan bir kişinin bıçaklı saldırı düzenlediği belirtildi.

Şüphelinin, kentin farklı bölgelerine motosikletle gittiği ve sokaktaki insanlara saldırdığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Saldırı dört farklı yerde gerçekleşti ve altı kişi bıçaklandı... Kısa bir süre önce polis şüphelinin yerini tespit etti ve ateş ederek etkisiz hale getirdi.” denildi.



İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Hadera'daki saldırıda ikisi ağır, altı kişinin yaralandığını açıkladı.