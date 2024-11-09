İsrail'in Halep ve İdlib'e hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye'deki rejimin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45'te İdlib ve Halep kırsalındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.



Haberde, "Sfire ilçesinin çevresi hedef alındı. Saldırıda hasar meydana gelirken, bazı askerler yaralandı." ifadesi kullanıldı.



İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.



İran destekli gruplar, Halep'in Sfire ilçesinde bulunan bilimsel araştırma merkezini roket üretim tesisi olarak kullandığı biliniyor.



İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.