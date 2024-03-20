İsrail'in hava saldırıları devam ediyor: 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Cenin hava saldırısında aralarında iki üst düzey İslami Cihat yetkilisinin de bulunduğu dört teröristi öldürdüğünü açıkladı.



Filistin kızılayı ise Cenin Mülteci Kampı'nda bir araca düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinlinin öldüğünü, 1 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Cenin'de "terör unsurlarının" hedef alındığı iddia edildi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Cenin Mülteci Kampı'nda vurulan aracın alev aldığı, Filistinli sivillerin, itfaiye ve sağlık ekiplerinin araca müdahale etmeye çalıştığı görüldü.



Cenin Mülteci Kampı, 20 bin nüfusu ve direniş gruplarının yoğunluğuyla biliniyor. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda onlarca Filistinliyi öldürdü.