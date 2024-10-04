İsrail'in hedefindeki isim: Haşim Seyfettin kimdir?

SEYYİD HAŞİM SEYFETTİN KİMDİR?



Hizbullah'ın iki numarası olarak gösterilen Seyyid Haşim Seyfettin, 1964'de Güney Lübnan'ın Sur kenti yakınlarındaki bir köyde doğdu.



Nasrallah'ın anne tarafından kuzeni.



Seyyid Haşim Seyfettin, Kum ilahiyat okulunda eğitim gördü.



1994'te Nasrallah'ın çağrısıyla Kum'dan Beyrut'a döndü ve Hizbullah'ın Yürütme Konseyi'ne başkan olarak atandı.



Liderlik için yetiştirilen Seyfeddin'in İran'la yakın ilişkileri var.



Hizbullah içerisinde stratejik kararları Nasrallah alırken, günlük operasyonları ve mali işleri Seyfeddin yönetti.



Haşim Seyfeddin, Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin cenaze törenleri de dahil kamusal etkinliklerde Nasrallah'ı temsil etti.



2017 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terörist ilan edildi.



Aynı yılın ABD ve bazı Arap ülkeleri tarafından yaptırımlara tabi tutuldu.



Kardeşi Abdullah Seyfettin de Hizbullah'ın Tahran'daki temsilcisi olarak görev yapıyor.



Seyfeddin, Devrim Muhafızları'nın 2020'de öldürülen Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin de dünürü.



2020'de oğlu Rida, aynı yıl Bağdat'ta ABD hava saldırısında öldürülen Süleymani'nin kızıyla evlendi.



Haşim Seyfeddin'in Hizbullah'ın şura konseyinin üyesi olan altı din adamından biri olduğu da belirtiliyor.