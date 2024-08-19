İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısı savaş suçu teşkil ediyor mu?

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Yemen halkına gıda ve ihtiyaç maddelerinin ulaştırılması açısından kritik önem taşıyan Hudeyde Limanı'na yönelik ölümcül saldırısı hakkında açıklamada bulundu. Örgüt, limanda üç gün boyunca söndürülemeyen yangınları tetikleyen hava saldırılarının sivillere yönelik ayrım gözetmeyen, orantısız saldırılar olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini duyurdu.

İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısı savaş suçu teşkil ediyor mu?
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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 'in geçtiğimiz ay 'in Hudeyde Limanı'na düzenlediği hava saldırılarının sivillere yönelik ayrım gözetmeyen, orantısız bir olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı.

, 20 Temmuz'da savaş uçaklarının Hudeyde yakınlarındaki Husi askeri hedeflerini vurduğunu duyurmuştu.

6 KİŞİ ÖLDÜ 80 KİŞİ YARALANDI

Petrol tesislerini ve bir elektrik santralini hedef alan saldırıda en az altı kişi öldü ve en az 80 kişi ise yaralandı.

Bu saldırı, Husilere ait bir insansız hava aracının İsrail'in ekonomik merkezi Tel Aviv'i vurarak bir kişinin ölümüne yol açmasından bir gün sonra gerçekleşti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik misilleme hava saldırılarında limandaki iki düzineden fazla petrol depolama tankının ve iki nakliye vincinin yanı sıra ilin Salif ilçesindeki bir elektrik santralinin de vurulduğunu belirtti.

İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısı savaş suçu teşkil ediyor mu? - 1

"ORANTISIZ ZARAR VEREN SALDIRILAR"

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, “Saldırıların sivillere ve sivil nesnelere orantısız zarar verdiği görüldü. Savaş yasalarının kasten, yani bilerek veya pervasızca ciddi şekilde ihlal edilmesi savaş suçudur” ifadelerine yer verildi.

Rapora göre, analiz edilen uydu görüntüleri petrol tanklarının en az üç gün boyunca yandığını ve çevresel kaygılara yol açtığını ortaya koydu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

HUDEYDE'NİN KRİTİK ÖNEMİ

2021'den bu yana Husilerin kontrolünde olan Hudeyde, ithalata bağımlı olan halkına gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin ulaştırılması açısından kritik önem taşıyor. Yemen'in ticari ithalatının yaklaşık yüzde 70'i ve insani yardımın yüzde 80'i bu limandan geçiyor.

'deki saldırılara karşılık olarak Husilerin 'e yönelik misillemeleri ve Kızıldeniz üzerindeki küresel ticareti aksatması Ortadoğu'daki bölgesel istikrarı daha da bozdu.

İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısı savaş suçu teşkil ediyor mu? - 2

HUSİLER VE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİM

, savaşı başladığından bu yana Husilerin kendisine karşı 200 düzenlediğini, bunların çoğunun engellendiğini ve çoğunun ölümcül olmadığını söylüyor.

Ancak 19 Temmuz'da Tel Aviv'i vuran bir Husi insansız hava aracı saldırısı, 'in ertesi gün gruba karşı ilk saldırılarını duyurmasına neden oldu. Resmi adıyla Ensarullah olarak bilinen Husi hareketi, karşılık olarak İsrail'e saldırmaya devam edeceğini söyledi.﻿​

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