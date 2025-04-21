İsrail’in iç istihbarat şefi ifade verdi: Netanyahu “Mahkemeye değil bana itaat et” demiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görevden almak istediği iç istihbarat örgütü Şin Bet’in (Şabak) Direktörü Ronen Bar, hakkındaki görevden alma kararına karşı başlatılan hukuki süreç kapsamında üst mahkemeye yazılı ifadesini sundu.

İç istihbarat şefi Bar, Netanyahu’nun yaptıkları toplantıların sonunda, danışmanlar ve katiplerin odadan çıkmasının ardından hassas konuları gündeme getirdiğini, bunun konuşmalarının ses kaydı olmamasını amaçladığını, Netanyahu'nun ayrıca kendisi hakkında devam eden ceza davasında ifade vermesinin geciktirilmesi için imza vermesini istediğini anlattı.



SES KAYDI ALINSIN İSTEMEMİŞ



İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, Ronen Bar, Netanyahu’nun kendisine “birden fazla kez” hükümet karşıtı protestolara katılan İsrail vatandaşlarına karşı harekete geçmesini beklediğini söylediğini anlattı. Bar, ifadesinde ayrıca kendisinden “protestolara katılanların kimlikleri hakkında detaylı bilgi sağlamasının istendiğini” ve “protestoları fonlayanların” izlenmesine özellikle vurgu yapıldığını belirtti.

Bar’ın iddiasına göre, Netanyahu, yaptıkları ayrı bir konuşmada Şin Bet Direktörü’ne “anayasal kriz çıkması halinde Yüksek Adalet Divanı’na değil, başbakana itaat etmesi gerektiğini” söylemişti.

Bar, Netanyahu’nun bu konuların konuşulmasını çoğu zaman askeri sekreteri ile ses kayıt cihazı bulunan katibin odadan ayrılmasının istendiği toplantıların son anlarına denk getirdiğini anlattı. Bar, “Bu, açık bir şekilde konuşmanın herhangi bir kaydının olmasını engellemek içindi” diye konuştu.



“BU YÖNDEKİ EN UFAK ŞÜPHE DAHİ İNCELENMELİ”



Bar, ifadesinde ayrıca kamuoyunda “Katargate” olarak bilinen ve Netanyahu’ya yakın isimlerin Katar ile bağlarını gündeme getiren soruşturma hakkında da değerlendirmede bulundu. Bar'ın ifadesinde “Hamas’ın destekleyen bir devlet tarafından çalıştırılan kişilerin İsrail’in karar alma kademelerine erişiminin olduğu ve nüfuz operasyonlarına katılabileceği yönündeki en küçük bir şüphenin dahi etraflıca incelenmesi gerektiği” ifade edildi.



Ronen Bar, Hamas ile İsrail arasındaki arabulucu ülkelerden olan Katar ile olabilecek böyle bir bağlantının “özellikle rehinelerin serbest bırakılması için yürütlen müzakerelerin altını oyarak” İsrail’in ulusal güvenliğine ciddi bir hasar verebileceğini de sözlerine ekledi.

