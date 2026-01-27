İsrail'in İran propagandası ters tepti. Öldü dedikleri kadın video paylaştı: "Hayattayım, spora gidiyorum"

İran’daki protestolarla ilgili İsrail medyasında yer alan bazı haberlerin doğrulanmamış ve abartılı iddialara dayandığı ortaya çıktı. Özellikle bazı televizyon kanallarının yayımladığı ölü sayıları ve kimlik bilgileri, kamuoyunda tartışma yarattı.

GENÇ KADININ FOTOĞRAFINI YAYINLAYIP “ÖLDÜRÜLDÜ” DEDİLER

İsrail’de yayın yapan televizyon kanalı Kanal 12, İran’daki protestolarda “Yahudi kökenli dört kişinin öldürüldüğünü” öne süren bir haber yayınladı.

Haberde, Noya Tsiyon adlı genç bir İsrailli kadının fotoğrafı da İran’daki gösterilerde hayatını kaybedenler arasında gösterildi. Kanal, İran’daki internet kesintileri nedeniyle bilgilerin doğrulanamadığını savundu. Söz konusu haber kısa sürede başka medya kuruluşları ve gazeteciler tarafından da paylaşıldı.

“HAYATIMDA HİÇ İRAN'A GİTMEDİM”

Ancak Noya Tsiyon, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla iddiaları yalanladı.

Evinde olduğunu ve hayatını kaybettiğine dair haberleri televizyonda görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Tsiyon, “Evdeyim, hayattayım ve birazdan spora gideceğim. Hayatımda hiç İran’a gitmedim.” ifadelerini kullandı. Tsiyon ayrıca İran’da herhangi bir akrabası ya da tanıdığı bulunmadığını vurguladı.

İSRAİL KANALINDAN "36 BİN KİŞİ ÖLDÜ" İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14 ise herhangi bir kaynağa dayandırmadan, protestolarda ölenlerin sayısının 36 bine ulaştığını iddia etti ve Yahudi kökenli bir ailenin Tahran’da öldürüldüğünü öne sürdü. Bu iddialar da doğrulanamadı.

Asılsız haberlerin ardından Kanal 12 ve Kanal 14 kamuoyundan bir özür ya da düzeltme yayınlamazken, Kanal 12 görüntülerin sosyal medyada dünya genelinde dolaşıma girdiğini savunarak sorumluluğu reddetti.

Olay İsrail kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi doğrulanmamış bilgiler yayan medya kuruluşlarına karşı hukuki adım atılması çağrısında bulundu.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran’daki protestolar, yerel para biriminin hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların artmasıyla esnaf öncülüğünde başladı ve kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen gösteriler sonrası yönetim internet erişimini büyük ölçüde engelledi. Gösterilerin sona ermesinin ardından internet erişimi son günlerde sınırlı şekilde yeniden sağlandı.

İRAN'DA GERÇEKTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İran Şehit ve Gaziler Vakfı’nın Adli Tıp Kurumu’na dayandırdığı 21 Ocak tarihli açıklamaya göre, protestolar sırasında güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişi hayatını kaybetti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise ölü sayısının 5 bin 848’e, gözaltına alınanların sayısının ise 41 bin 283’e ulaştığını bildirdi.

İranlı yetkililer, protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında kamu ve özel mülklere büyük zarar verildiğini, çok sayıda sivilin ve güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.