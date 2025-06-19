İsrail’in İran’a saldırıları AB’yi de böldü: “Fikir birliği yok”

İsrail’in İran’a saldırıları konusunda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında da fikir ayrılıkları olduğu ifade edildi.



Euronews haber sitesine konuşan kaynakların verdiği bilgiye göre, tüm AB ülkeleri, İsrail’in İran’a saldırılarının uluslararası hukuk uyarınca yasal olduğuna inanmıyor. Bu fikir ayrılıklarının ise bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelecek büyükelçilerin toplantısında da gün yüzüne çıkması bekleniyor.



Kaynaklardan biri, “Bu, yani bu meşru müdafaa hakkının ne ölçüde kabul edilebilir olduğu kesinlikle tartışılan bir konu” ifadelerini kullandı.



15 ÜLKE İSTEDİ, KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINMADI



AB, cumartesi günü yayınladığı açıklamada, tüm taraflara uluslararası hukuka uyma, itidalli olmak ve olası radyoaktif salımlar gibi ciddi sonuçlara yol açabilecek başka adımlar atmaktan kaçınma çağrısında bulunmuştu.



Söz konusu tartışmalara yakın kaynaklar, üye devletler arasındaki değerlendirmelerin büyük bir kısmını, ABD’nin İran’a saldırılar bağlamında “İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu” söyleyip söylememesi gerektiği sorusunun oluşturduğunu söyledi.



Aralarında Avusturya, Çekya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya ve Hollanda’nın da olduğu 15 üye devlet, bu ifadenin açıklamaya eklenmesini istedi ancak karar oybirliği ile alınmadı.



Diğer pek çok ülke, İsrail’in İran’a saldırı başlatmasının uluslararası hukuk kapsamında yasal olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığını hissediyordu.



Uluslararası hukuk ve BM Antlaşması, silahlı bir saldırı ya da yakın bir saldırı halinde devletlerin kendini savunma hakkı olduğunu söylüyor ve herhangi bir eylemin orantılı olması gerektiğine işaret ediyor.



“VON DER LEYEN’İN PAYLAŞIMINA ŞAŞIRDIK”



Euronews’e konuşan AB kaynakları, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yaptığı sosyal medya paylaşımında İsrail’in saldırılarına destek imasında bulunması karşısında “şaşkınlık yaşadıklarını” anlattı.



Von der Leyen, mesajında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile konuştuğunu belirterek, “İsrail’in kendini savunma ve halkını koruma hakkını bir kez daha dile getirdim” diyordu.



Diplomatik bir kaynak, “İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu söyleme konusunda hiçbir fikir birliği yoktu ama Von der Leyen bunu yine de söyledi… Üzerinde anlaşmaya varılan dili gördü, sonra kendi açıklamasını yaptı… Dürüst olmak gerekirse; bu, moral bozucu” dedi.



Euronews’e konuşan bir kaynak, 2-3 milyon İranlının “Avrupa’nın kapısına dayanabileceğini” ve AB’nin “bu göç krizi ile başa çıkamayacağını” söylerken, bir diğer diplomat, “İsrail’i eleştiren üye devletler İsrail’in İran’a saldırılarının sorumsuz olduğunu düşündüklerini söylediler. Ancak büyük bir grup Von der Leyen’in açıklaması tarafındaydı” diye konuştu. Hükümetlerinin İran’a karşı saldırıların uluslararası hukuk kapsamında olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna da yanıt veren diplomat, bunun hukukçuların meselesi olduğunu, konu hakkında henüz bir hükmün olmadığını belirtti.



Öte yandan, Avrupa Komisyonu'nun Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Kaja Kallas da çarşamba günü yaptığı paylaşımda, “İsrail’in uluslararası hukuka uygun bir şekilde kendini savunma hakkı var” demişti.

