İsrail'in İran’daki aktif nükleer silah tesisini imha etti iddiası

İsrail ordusunun geçen ay düzenlediği saldırıda "İran'daki aktif nükleer silah araştırma tesisini" imha ettiği ileri sürüldü.



"Walla" haber sitesi, İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırıyla alakalı yeni bir iddiayı ortaya attı.



Adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in saldırısında Tahran yakınlarındaki Parçin bölgesinde "İran'ın nükleer silah araştırma için kullandığı" iddia edilen "gizli bir tesisin" hedef alındığı öne sürüldü.



Saldırıda "Taleghan 2" olarak adlandırılan tesiste "nükleer bir cihazda uranyumun etrafını saran ve onu patlatmak için gereken plastik patlayıcıların tasarımında kullanılan gelişmiş ekipmanların" yok edildiği iddiasına yer verildi.



TAHRAN'DAN İDDİALARA YANIT

Haberde, "İran'ın gizli nükleer silah araştırma tesisi olduğu" ileri sürülse de Tahran yönetimi nükleer silah üretme iddiasını kesin bir dille reddediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda hiçbir şekilde nükleer silah üretme çabasında olmadıklarını ve kimsenin bu politikadan sapmasına da izin vermeyeceklerini söylemişti.



İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.



İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.



Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

