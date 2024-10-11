İsrail'in İran'ı nükleerle tehdit etmesi Rusya'ya göre "ciddi provokasyon"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen 19. Doğu Asya Zirvesi'ne katıldı.

Zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Lavrov, İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemesi halinde bunun "ciddi provokasyon" olacağını söyledi.



Zirvede sonuç bildirisinin kabul edilemediğini belirten Lavrov, "ABD, Japonya, Kore, Avustralya, Yeni Zelanda'nın bu bildiriye siyasi anlam yüklemeye, jeopolitik çatışma senaryolarıyla doldurmaya çalıştığını" söyledi.



Batılı ülkelerin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'ni (ASEAN) Rusya ile Çin'e karşı kullanmaya, ekonomi ve güvenlik alanlarındaki sistemi bozmaya baltalamaya çalıştığını vurgulayan Lavrov, şöyle konuştu:



"ABD ve müttefikleri, Asya Pasifik bölgesini NATO'nun ilgi alanına dönüştürmeye çalışıyor. Burada, ABD kontrolünde çok sayıda kapalı askeri siyasi birlikler oluşturuluyor. Tüm bunlar ortak çalışmaları engelliyor, bu bölgeyi parçalıyor. Batılı ülkelerin sergilediği yaklaşım sonucunda, bölgenin askerileştirilmesi riski artıyor, istikrar için sorunlar oluşuyor."



Lavrov ayrıca ASEAN'ın barışın korunması, eşit işbirliğinin sağlanması yönündeki girişimlerini desteklediklerini dile getirdi.

