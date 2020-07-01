İsrail'in işgal günü: İlhakı artıracak plan

İsrail, 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etmeyi planlıyor.



Yani üzerinde bağımsız Filistin devleti kurulması için müzakere yürütülen toprakların bir kısmını kendi egemenliği altına almayı istiyor.



Bu topraklar Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim yerlerini, stratejik Ürdün Vadisi'in ve Ölü Deniz'in kuzeyini kapsıyor.



Plana, Filistinlilerin yanı sıra Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa ve Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler karşı çıkıyor.



İsrail basınına göre özellikle Ürdün'ün tepkisini yatıştırmak için planın aşamalı olarak hayata geçirilmesi öngörülüyor.

ÖNE ÇIKAN ÜÇ SENARYO



İlhak planı ile ilgili pek çok senaryo gündeme geldi. İçlerinden üçü dikkat çekiyor.



Bunlardan ilki, Oslo Anlaşmaları'na göre Batı Şeria'nın halen tamamı İsrail kontrolü altındaki C bölgesinin ilhak edilmesini içeriyor.



Ürdün ve İsrail sınırındaki bu bölgeler bütün yasadışı yerleşim yerlerini ve Ürdün Vadisi'ni kapsıyor.



Buralarda 400 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.



İkinci senaryo sadece Ürdün Vadisi'ne kapsıyor.



Batı Şeria'nın Ürdün sınırında yer alan vadi, zengin kaynaklara sahip ve stratjik açıdan büyük önem taşıyor.



Ürdün Vadisi'nde 56 bin Filistinli, 11 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.



Üçüncü senaryonun daha olası olduğu söyleniyor.



İlhakı Batı Şeria'nın Kudüs ve Beytüllahim ile bağlantısını kesecek. Plan uygulanırsa iki devletli çözüm olasılığının ortadan kalkacağı söyleniyor.



İlhakla, Filistin Yönetimi'nin geleceğinin de tehdit altına gireceği belirtiliyor.



İlhak planının yolunu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ocak'ta açıkladığı Ortadoğu Planı açtı.



Trump'ın planında Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail toprağı" kabul edilmesi yer alıyor.



İsrail'in, Washington'ın desteği olmadan planı hayata geçirmesi zor.



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