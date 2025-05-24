İsrail'in kalıcı işgal planı: Tüm düzenli piyade ve zırhlı birlikleri Gazze'de

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, son olarak paraşütçü tugayının Gazze Şeridi'ne girdiği ve girişinin 24 saat aldığı belirtildi. Şu ana kadar giren birliklerin bir çatışma yaşamadığı öne sürülen haberde, içerideki Filistinli direniş gruplarının şeridin güneyine geçtiği iddia edildi. Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki Han Yunus bölgesinin iki ayrı çatışma merkezi haline geleceği, İsrail ordusunun bu bölgelerdeki Filistinlileri sürgün ettiği kaydedildi. İsrail ordusuna ait birliklerin, taktik olarak geçmiştekilerin aksine yavaş hareket ettiği ve ilerleme kaydettiği aktarıldı.

ATEŞKESİ BOZUP KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.



İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 901'e, yaralıların sayısı da 122 bin 593'e yükseldi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.



Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.



İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.